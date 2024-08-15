По информации источника, московский ЦСКА связывался с представителями Дора Тургемана на тему перехода футболиста в Россию, игрок не против перехода в стан "армейцев".
Дор Тугерман провел за израильский "Маккаби Тель-Авив" во всех турнирах 66 матчей и отметился 13-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего форварда в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 4-х сыгранных туров московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.
Источник: Sport24.
Sport24: ЦСКА начал переговоры по переходу нападающего "Маккаби Тель-Авив" Тургемана
Московский ЦСКА может подписать нападающего Дора Тургемана.
Фото: GETTY IMAGES