"Адаптация сразу прошла, тренер хороший, понимание есть, что от нас требуют. Нам нужно немного времени. Думаю, зимой Николич будет ставить схему, которую хочет видеть. А сейчас многие пишут, что мы постоянно в обороне сидим, но такие требования, что надо в контратаки выбегать. Просто не все до конца пока понимают, как выходить из обороны. Но уверен, что будем прибавлять", - приводит слова Кругового "Чемпионат".
Марко Николич возглавил московский ЦСКА в начале июня. Под его руководством "армейцы" провели шесть матчей в официальных турнирах, в которых одержали две победы (над "Пари НН" 3:0 и "Оренбургом" 5:1) и одну победу в серии пенальти (над "Пари НН" в Кубке России), однажды сыграли в ничью (с "Ростовом" 0:0) и два раза проиграли (оба матча - "Краснодару" 0:1 и 1:2). В чемпионате России ЦСКА с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а в Кубке России - с двумя очками занимает третье место в группе С.
Круговой - об игре ЦСКА: пока не все понимают, как нам выходить из обороны
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой о работе с командой нового главного тренера Марко Николича.
Фото: "Матч ТВ"