"Если Максим продолжит так играть, он может и повторить, и побить рекорд по количеству забитых мячей за сезон. Глушенков сейчас является лучшим игроком РПЛ", - цитирует слова Жиркова "Матч ТВ".
Напомним, что в летнее трансферное окно Максим Глушенкова перешел из "Локомотива" в "Зенит". За петербургский клуб игрок успел провести 6 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
В прошлом сезоне футболист стал лучшим ассистентом чемпионата России с 18 результативными передачами.
На данный момент "Зенит" занимает 1 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в 4 встречах.
Жирков считает, что Глушенков может побить рекорд по количеству забитых мячей за сезон
Фото: ТАСС