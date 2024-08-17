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Жирков считает, что Глушенков может побить рекорд по количеству забитых мячей за сезон

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Экс-игрок "Зенита" Юрий Жирков высказался по поводу игры Максима Глушенкова в сезоне-2024/25.
Фото: ТАСС
"Если Максим продолжит так играть, он может и повторить, и побить рекорд по количеству забитых мячей за сезон. Глушенков сейчас является лучшим игроком РПЛ", - цитирует слова Жиркова "Матч ТВ".

Напомним, что в летнее трансферное окно Максим Глушенкова перешел из "Локомотива" в "Зенит". За петербургский клуб игрок успел провести 6 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

В прошлом сезоне футболист стал лучшим ассистентом чемпионата России с 18 результативными передачами.

На данный момент "Зенит" занимает 1 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в 4 встречах.

Юрий Жирков Максим Глушенков Зенит Чемпионат России ПЛ
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