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Шелия высказался по поводу стартового отрезка "Ахмата" в РПЛ

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Вратарь "Ахмата" высказался по поводу стартового отрезка РПЛ для грозненской команды.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы только начали, пока рано о чём-то говорить. Следующие три тура будут определять наш старт", - цитирует слова Шелии "РБ Спорт".

Напомним, что "Ахмат" стартовал в новом сезоне с 3 ничьих и 1 поражения. Грозненцы разошлись миром со "Спартаком" (0:0), "Оренбургом" (0:0) и "Краснодаром" (1:1),а также крупно уступили "Локомотиву" (0:5).

На данный момент грозненцы занимают 14 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 набранными очками.

Гиорги Шелия Ахмат Чемпионат России ПЛ
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