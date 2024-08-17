"Мы только начали, пока рано о чём-то говорить. Следующие три тура будут определять наш старт", - цитирует слова Шелии "РБ Спорт".
Напомним, что "Ахмат" стартовал в новом сезоне с 3 ничьих и 1 поражения. Грозненцы разошлись миром со "Спартаком" (0:0), "Оренбургом" (0:0) и "Краснодаром" (1:1),а также крупно уступили "Локомотиву" (0:5).
На данный момент грозненцы занимают 14 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 набранными очками.
Шелия высказался по поводу стартового отрезка "Ахмата" в РПЛ
Вратарь "Ахмата" высказался по поводу стартового отрезка РПЛ для грозненской команды.
Фото: ФК "Ахмат"