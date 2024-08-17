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Игрок махачкалинского "Динамо" - о Гаджиеве: его советы приносят только пользу

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Игрок махачкалинского "Динамо" Муталип Алибеков высказался по поводу того, как президент клуба Гаджи Гаджиев участвует в жизни клуба.
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)
"Он контролирует много процессов. Его советы работают, они приносят только пользу футболистам и тренерам", - цитирует слова Алибекова Metaratings.

Напомним, что махачкалинское "Динамо" впервые в своей истории принимает участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги. На данный момент команда занимает 15 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 2 набранными очками в 4 встречах.

В рамках 5 тура Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат". Встреча состоится 19 августа в 20:00 по московскому времени.

Муталип Алибеков Гаджи Гаджиев Динамо Мх
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