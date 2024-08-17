"Он контролирует много процессов. Его советы работают, они приносят только пользу футболистам и тренерам", - цитирует слова Алибекова Metaratings.
Напомним, что махачкалинское "Динамо" впервые в своей истории принимает участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги. На данный момент команда занимает 15 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 2 набранными очками в 4 встречах.
В рамках 5 тура Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат". Встреча состоится 19 августа в 20:00 по московскому времени.
Игрок махачкалинского "Динамо" - о Гаджиеве: его советы приносят только пользу
Игрок махачкалинского "Динамо" Муталип Алибеков высказался по поводу того, как президент клуба Гаджи Гаджиев участвует в жизни клуба.
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)