"У Песьякова было небольшое повреждение после матча с "Факелом". Уже на следующей неделе Сергей приступит к тренировкам в общей группе", - цитирует Артамонова "Чемпионат".
Напомним, 35-летний вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песяьков не попал в заявку на матч 5-го тура РПЛ против московского "Динамо". Голкипер получил повреждение в игре предыдущего тура чемпионата России с воронежским "Факелом" (2:0).
Песьяков перешел в "Крылья Советов" нынешним летом в качестве свободного агента из "Ростова". На его счету один "сухой" матч и 4 пропущенных мяча в трех играх за самарскую команду.
Главный врач "Крыльев Советов" рассказал, когда голкипер Песьяков вернется к тренировкам в общей группе
Главный врач "Крыльев Советов" Сергей Артамонов сообщил, когда вернется к тренировкам вратарь самарцев Сергей Песьяков.
Фото: ФК "Крылья Советов"