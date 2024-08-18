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Экс-игрок "Зенита" Веденеев: когда Вендела нет на поле, качество игры сразу снижается

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Бывший защитник "Зенита" Сергей Веденеев высказался о значимости Вендела для построения игры сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"У "Зенита" полузащитников - на три состава. Конечно, такого же качественного, как Вендел, нет. Когда его нет на поле, например, в тех же кубковых играх, качество игры сразу снижается. Но команда не может зависеть от одного футболиста, и в принципе, все игроки центра поля сейчас в хорошей форме", - сказал Веденеев.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" (1:0) Вендел был вынужден покинуть поле на 52-й минуте. К преждевременной замене привело столкновение с полузащитником бело-голубых Хорхе Карраскалем. Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал ему желтую карточку. По информации источника, у бразильца диагностировали растяжение связок колена, восстановление займет порядка 40 дней.

В это воскресенье, 18 августа, петербургский клуб сыграет в гостях с подмосковными "Химками" в рамках 5-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Сергей Веденеев Маркус Вендел
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