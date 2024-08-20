"Понятно, что он очень сильный футболист. Нам его не хватает. Но я к нему очень хорошо отношусь, желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, что он будет продолжать забивать и разрывать. Но не в матчах с "Локомотивом", - цитирует Ненахова "Чемпионат".
Нападающий Максим Глушенков перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" этим летом за 6,3 миллионов евро. Глушенков в текущем сезоне отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей в 6-ти матчах во всех турнирах. В матче 5-го тура чемпионата России с подмосковными "Химками" (1:1) Глушенков получил травму руки и был заменен в первом тайме.
После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками в своем активе.
Ненахов: надеюсь, что Глушенков будет продолжать забивать и разрывать, но не в матчах с "Локомотивом"
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"