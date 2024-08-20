"Сыграли очень плохо. Но хорошо двигались и было два-три шанса во втором тайме. Мы их не реализовали. Не знаю, почему. Нам надо идти вперед. Посмотреть, какие ошибки мы делаем", - цитирует Тодоровича "Матч ТВ".
Вчера, 19-го августа, грозненский "Ахмат" на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1 в матче 5-го тура чемпионата России. После 5-ти сыгранных туров грозненцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками в своем активе, махачкалинское "Динамо" занимает 11-ую строчку с 5-ю очками.
В прошлом сезоне Дарко Тодорович провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 35 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Защитник "Ахмата" Тодорович: в матче с махачкалинским "Динамо" мы сыграли очень плохо
Защитник "Ахмата" Дарко Тодорович высказался о поражении махачкалинскому "Динамо" (0:1) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"