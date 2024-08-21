"Пока, честно говоря, не понимаю, кто и чего добивается. Человек уже растренирован. Когда он форму наберет? Сколько времени он будет приходить в игровой тонус, если вернется в основу "Спартака"? Как это скажется на его моральном состоянии - он до зимы играть не будет нормально. Если трансфер стоит 30 млн, как в контракте, то зимой и трех уже не дадут", - заявил Широков.
Форвард "Спартака" Александр Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых после матча 1-го тура Премьер-лиги с "Оренбургом" (0:2). По данным СМИ, Соболев хочет перейти в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что нападающий уже согласовал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт, однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
По последним сообщениям, переговоры между "Спартаком" и "Зенитом" о возможном переходе Соболева возобновились. Сумма трансфера может превысить 8 миллионов евро. Контракт Александра Соболева с красно-белыми рассчитан до лета 2026-го года. Сумма отступных за форварда, по данным прессы, составляет 30 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: зимой за Соболева "Спартаку" и трех миллионов не дадут
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался об отстранении нападающего "Спартака" Александра Соболева от тренировок с основной командой.
Фото: ФК "Спартак"