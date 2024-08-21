"Глушенков, конечно, уже стал важной фигурой в "Зените", но не ключевой же. У них есть, кем его заменить. Потеря Глушенкова точно не станет решающей для "Зенита" в матче против "Спартака". У петербуржцев на каждую позицию по 3 игрока. Что касается самой игры, то, мне кажется, "Зенит" совсем по-другому настроится и будет другой командой, не такой, как с "Химками", - заявила Смородская.
В рамках 6-го тура чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак". Игра пройдет в субботу, 24-го августа. Ожидается, что участие в матче не сможет принять лучший бомбардир РПЛ текущего сезона Максим Глушенков. Форвард "Зенита" получил травму руки в середине первого тайма матча 5-го тура с "Химками" (1:1) и был заменен.
После 5-ти проведенных матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В активе подопечных Сергея Семака 13 очков из 15-ти возможных. Московский "Спартак" набрал за тот же период 10 очков и располагается на 4-й строчке.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: Глушенков, конечно, уже стал важной фигурой в "Зените", но не ключевой же. У них на каждую позицию 3 игрока
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о травме форварда "Зенита" Максима Глушенкова перед матчем со "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости