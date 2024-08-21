"Очевидно, что при игре в одного опорного полузащитника нужен немножко другого плана опорник. Не как Наиль Умяров. Всё-таки нужно побольше перемещаться, порезче. Наверное, с этим прицелом "Спартак" смотрит на Глебова. Вопрос в том, что 10 миллионов - это очень серьёзная сумма. Но, с другой стороны, если мы говорим про игрока с российским паспортом, особо рассматривать больше некого", - заявил Кузьмичев.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе московского "Спартака" к опорному полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову. Сумма трансфера, как сообщается, может составить 10 миллионов евро. По данным футбольного агента Тимура Гурцкая, в качестве части сделки по переходу Глебова в "Спартак" рассматривается опорник красно-белых Руслан Литвинов, который должен проследовать в обратном направлении.
В летнее трансферное окно "Спартак" уже осуществил 6 водящих трансферов из которых 4 - приобретения легионеров. У вылетевшего в Первую лигу "Урала" "Спартак" приобрел вингера Игоря Дмитриева, но сразу же отдал в аренду в "Крылья Советов". Другой российский новичок красно-белых 37-летний голкипер Александр Довбня, которого взяли на роль третьего вратаря.
Источник: Metaratings
Кузьмичев - об интересе к Глебову: "Спартаку" нужен не такой опорник, как Умяров. 10 млн евро - это серьезная сумма
Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб полузащитника "Ростова" Данила Глебова.
Фото: "Матч ТВ"