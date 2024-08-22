- "Спартак" отлично выглядит в нападении. Естественно, возникает вопрос о целесообразности нахождения в клубе Александра Соболева. Сейчас команде Станковича он не нужен. Форвард мало того что не хочет играть, так и ещё не вписывается в игровую схему. Плюс Александр будет негативно влиять на психологический климат внутри команды, если его вернуть в основу. Более того, такой Соболев и дублю не нужен, будет там ещё разлагать дисциплину. От него нужно избавляться, чтобы не платить большую зарплату, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
27-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев был отстранён от тренировок с командой после того, как объявил главному тренеру Деяну Станковичу об отсутствии мотивации выступать за красно-белых и желании перейти в другой клуб.
Ранее появлялась информация о переговорах между "Зенитом" и "Спартаком" на тему возможного трансфера Соболева в петербургский клуб. Сообщалось, что по прошествии времени эти переговоры были поставлены на паузу, так как стороны не смогли согласовать сумму трансферной компенсации, но не так давно снова возобновились.
Бубнов рассказал, что "Спартаку" стоит сделать с Соболевым
Футбольный эксперт Александр Бубнов озвучил оптимальный вариант действий по отношению к нападающему Александру Соболеву со стороны руководства московского "Спартака".
Фото: Sportbox