"Мне нравится "Спартак" при Станковиче. Но плохо, что мы хвалим "Спартак", говорим про чемпионскую игру. Когда только начинают это говорить, то команда не может 5-6 матчей победить. Так что не надо хвалить "Спартак", пока все идет у него хорошо", - сказал Павлюченко.
После пяти туров красно-белые занимают четвертое место в таблице РПЛ, набрав 10 очков при трех победах, одном поражении и одной ничьи. В последних пяти играх РПЛ и Кубка России подопечные Деяна Станковича не пропустили ни одного мяча, выдав рекордную "сухую" серию впервые с 1998 года.
В ближайшей встречи спартаковцы отправятся в гости к лидеру чемпионата петербургскому "Зениту", матч пройдет 24 августа на стадионе "Газпром Арена".
Источник: "Спорт Экспресс"
Павлюченко: не надо хвалить "Спартак", пока все идет у него хорошо
Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко призвал болельщиков красно-белых не перехваливать команду.
Фото: ФК "Спартак"