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Кокорин: Дзюба отказался приезжать в "Арис", мы два раза такой шанс не даем

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Нападающий "Ариса" Александр Кокорин рассказал о возможности Артема Дзюбы подписать контракт с кипрским клубом.
Фото: РИА Новости
"Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать - у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем", - сказал Кокорин.

Артем Дзюба, которому недавно исполнилось 36 лет, в настоящее время не имеет клуба и находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне нападающий забил ща московский "Локомотив" четыре гола и сделал четыре голевых передачи. Ранее в СМИ писали, что форвард может продолжить карьеру в самарских "Крыльев Советов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: Sport24


Александр Кокорин Арис Лимассол Артем Дзюба
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