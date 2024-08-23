"Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать - у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем", - сказал Кокорин.
Артем Дзюба, которому недавно исполнилось 36 лет, в настоящее время не имеет клуба и находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне нападающий забил ща московский "Локомотив" четыре гола и сделал четыре голевых передачи. Ранее в СМИ писали, что форвард может продолжить карьеру в самарских "Крыльев Советов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: Sport24
Кокорин: Дзюба отказался приезжать в "Арис", мы два раза такой шанс не даем
Нападающий "Ариса" Александр Кокорин рассказал о возможности Артема Дзюбы подписать контракт с кипрским клубом.
Фото: РИА Новости