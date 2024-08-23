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Газизов: в субботу выйдет открытое письмо по поводу назначения судьи Бобровского

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Генеральный директор "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов заявил, что 24 августа выйдет открытое письмо по поводу назначения судьи Яна Бобровского на матч "Ахмат" – "Химки".
Фото: "РИА Дагестан"
"Когда нас судили с "Нижним Новгородом". Этот судья Бобровский был назначен буквально через два тура. У нас выйдет открытое письмо завтра по этому поводу, я анонсирую", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Судья Ян Бобровский работал на матче 3-го тура РПЛ между "Динамо" (Махачкала) и "Пари НН". На 80-й минуте арбитр в ворота дагестанского клуба назначил пенальти, который гости успешно реализовали и добились минимальной победы (1:0). ЗСК РФС признала данное решение судьи ошибочным. Согласно опубликованной на сайте РФС информации, судейская бригада во главе с Яном Бобровским будет обслуживать матч 6-го тура РПЛ "Ахмат" – "Химки".

Шамиль Газизов Ян Бобровский Судейство Динамо Мх Ахмат Химки
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