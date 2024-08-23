"Когда нас судили с "Нижним Новгородом". Этот судья Бобровский был назначен буквально через два тура. У нас выйдет открытое письмо завтра по этому поводу, я анонсирую", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Судья Ян Бобровский работал на матче 3-го тура РПЛ между "Динамо" (Махачкала) и "Пари НН". На 80-й минуте арбитр в ворота дагестанского клуба назначил пенальти, который гости успешно реализовали и добились минимальной победы (1:0). ЗСК РФС признала данное решение судьи ошибочным. Согласно опубликованной на сайте РФС информации, судейская бригада во главе с Яном Бобровским будет обслуживать матч 6-го тура РПЛ "Ахмат" – "Химки".
Газизов: в субботу выйдет открытое письмо по поводу назначения судьи Бобровского
Генеральный директор "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов заявил, что 24 августа выйдет открытое письмо по поводу назначения судьи Яна Бобровского на матч "Ахмат" – "Химки".
Фото: "РИА Дагестан"