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Иванов - об участии Вендела в матче со "Спартаком": может, это замануха от "Зенита"

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Полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов высказался о матче петербургского "Зенита" и московского "Спартака", который состоится 24 августа в рамках 6-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: Дмитрий Челяпин / "Матч ТВ"
"Если быть объективным, будь у "Зенита" был оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел – говорят, что он не сыграет, хотя вчера я еще видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от "Зенита" (смеется)", - приводит слова Иванова Metaratings.

Полузащитник "Зенита" Вендел получил травму в матче 4-го тура РПЛ с московским "Динамо". После этого бразилец пропустил 2 игры петербургского клуба. На предыгровой тренировке игрок занимался в общей группе. Кроме того, за "Зенит" не сможет сыграть лучший бомбардир команды Максим Глушенков, который в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" получил перелом правой кисти.

Олег Иванов Рубин Зенит Спартак Маркус Вендел
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