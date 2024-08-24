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В РФС сообщили, что в Россию приехал весь комплект оборудования VAR

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Председатель судейского комитета и экспертно?судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил, что в Россию приехал весь комплект оборудования VAR.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Весь комплект оборудования VAR, а не только система офсайдных линий, приехали в Россию. Будем его тестировать и сравнивать с тем, что у нас есть сейчас. Возможно, оно будет использоваться в Первой лиге. Это будет комплексная система с интегрированными офсайдными линиями. Изучим это решение и дадим коллегам обратную связь, чтобы помочь им доработать и улучшить продукт", - приводит слова Каманцева "Матч ТВ".

VAR - это видеопомощники судьи, которые помогают арбитрам в поле обслуживать футбольный матч при помощи видеоповторов игровых эпизодов. Впервые в мире система VAR была использована в августе 2016 года. В России первый случай применения системы VAR пришёлся на полуфинальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" в апреле 2019 года. Начиная со следующего сезона, данная система стала полноценно использоваться на матчах Российской Премьер-Лиги.

Павел Каманцев РФС VAR Первая лига
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