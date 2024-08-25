"Сесар открыт для того, чтобы приехать в Россию. Мы готовы рассматривать предложения от больших клубов РПЛ", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
В составе "Альмерии" Монтес провел 23 матча и не отметился результативными действиями. Ранее мексиканский защитник выступал за такие клубы как "Эспаньол" и "Монтеррей".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Защитник "Альмерии" Сесар Монтес может перейти в РПЛ
Сесар Висуэте, агент игрока "Альмерии" Сесара Монтеса, высказался по поводу возможного перехода своего клиента в РПЛ.