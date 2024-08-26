"Если "Зенит" - позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются", - цитирует Боярского "СЭ".
По итогам 6 туров российской Премьер-лиги "Зенит" набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского "Локомотива" на одно очко. Команда Сергея Семака одержала 4 победы в четырех стартовых играх чемпионата России с общим счетом 14:0 и дважды сыграла вничью в двух последних турах (1:1 и 0:0).
Напомним, этим летом сине-бело-голубые пятый раз подряд стали обладателями Суперкубка России, обыграв "Краснодар" (4:2).
Боярский: если "Зенит" - позор нашего футбола, то на каком месте находятся другие команды? Ниже позора?
Народный артист России Михаил Боярский высказал свое мнение о кричалке болельщиков клубов РПЛ, в которой они называют "Зенит" позором российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"