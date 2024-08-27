Сообщается, что руководство московского клуба считает 24-летнего футболиста серьёзным активом, поэтому рассматриваться будут только серьёзные предложения о трансфере парагвайца. Ранее появилась информация, что "Валенсия" включила Алексиса Дуарте в список своих трансферных целей и может сделать предложение об аренде парагвайца.
Защитник выступает за "Спартак" с января 2023 года, когда его выкупили у парагвайского клуба "Серро Портеньо" за 4 млн евро. За это время в составе красно-белых Дуарте принял участие в 41 матче.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" не собирается отпускать Дуарте в "Валенсию"
По информации СМИ, московский "Спартак" не собирается отпускать защитника Алексиса Дуарте в испанскую "Валенсию".
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press