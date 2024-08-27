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Источник: "Спартак" не собирается отпускать Дуарте в "Валенсию"

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По информации СМИ, московский "Спартак" не собирается отпускать защитника Алексиса Дуарте в испанскую "Валенсию".
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Сообщается, что руководство московского клуба считает 24-летнего футболиста серьёзным активом, поэтому рассматриваться будут только серьёзные предложения о трансфере парагвайца. Ранее появилась информация, что "Валенсия" включила Алексиса Дуарте в список своих трансферных целей и может сделать предложение об аренде парагвайца.

Защитник выступает за "Спартак" с января 2023 года, когда его выкупили у парагвайского клуба "Серро Портеньо" за 4 млн евро. За это время в составе красно-белых Дуарте принял участие в 41 матче.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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