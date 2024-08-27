"ЦСКА средне стартовал в чемпионате. Уровень борьбы в команде хороший, но результаты не те, на которые рассчитывает клуб. ЦСКА необходимо улучшать игру. Для того, чтобы бороться за тройку, "армейцам" надо прибавлять в атаке. В нападении не всегда все получается", - заявил Алдонин.
После 6-ти сыгранных туров в активе ЦСКА 10 набранных очков. Подопечные Марко Николича занимают 6-е место в турнирной таблице. В минувшем туре "армейцы" одержали разгромную победу над новичком лиги "Акроном" (4:0). В 7-м туре РПЛ команда сыграет на выезде с "Химками". Игра пройдет в субботу, 31-го августа.
Источник: "РБ Спорт"
Алдонин: ЦСКА средне стартовал в чемпионате. Не на такие результаты рассчитывал клуб
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил результаты "армейцев" на старте сезона.
Фото: "Матч ТВ"