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Алдонин: ЦСКА средне стартовал в чемпионате. Не на такие результаты рассчитывал клуб

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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил результаты "армейцев" на старте сезона.
Фото: "Матч ТВ"
"ЦСКА средне стартовал в чемпионате. Уровень борьбы в команде хороший, но результаты не те, на которые рассчитывает клуб. ЦСКА необходимо улучшать игру. Для того, чтобы бороться за тройку, "армейцам" надо прибавлять в атаке. В нападении не всегда все получается", - заявил Алдонин.

После 6-ти сыгранных туров в активе ЦСКА 10 набранных очков. Подопечные Марко Николича занимают 6-е место в турнирной таблице. В минувшем туре "армейцы" одержали разгромную победу над новичком лиги "Акроном" (4:0). В 7-м туре РПЛ команда сыграет на выезде с "Химками". Игра пройдет в субботу, 31-го августа.

Источник: "РБ Спорт"

Евгений Алдонин ЦСКА
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