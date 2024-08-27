Сообщается, что руководство клуба из чемпионата Испании желает до закрытия трансферного окна подписать контракт с более "статусным" центральным защитником. Ранее появлялась информация, что "Валенсия" прорабатывает вариант аренды парагвайского защитника красно-белых, при этом в московском клубе не собирались соглашаться на подобное предложение.
Алексис Дуарте выступает за московский "Спартак" с января 2023 года и за это время успел принять участие в 41 матче. Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 млн евро.
Relevo: "Валенсия" отложила рассмотрение возможного перехода защитника "Спартака" Дуарте
По информации СМИ, испанская "Валенсия" отложила рассмотрение возможного перехода центрального защитника московского "Спартака" Алексиса Дуарте.
Фото: Дмитрий Челяпин / "Матч ТВ"