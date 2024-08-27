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Журналист Карпов: переход Соболева из "Спартака" в "Зенит" все еще возможен

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По информации СМИ, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев всё еще может перейти в петербургский "Зенит".
Фото: Алексей Филиппов / "РИА Новости"
Сообщается, что форвард красно-белых может перейти в "Зенит", несмотря на подписание петербуржцами 23-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду. В свою очередь, вероятность появления Александра Соболева в "Крыльях Советов" низка, так как самарский клуб не сможет удовлетворить финансовые требования по полноценному трансферу 27-летнего футболиста, а "Спартак" не согласится отдать игрока в аренду.

"Крылья Советов" нацелены на полноценный трансфер форварда "Зенита" Ивана Сергеева, но сине-бело-голубые согласятся на этот переход только в случае прихода в команду российского нападающего. Этим нападающим, как раз, может стать Соболев.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Александр Соболев Зенит Спартак Лусиано Гонду Российские трансферы Крылья Советов Иван Сергеев
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