"У Даку есть не очень приятная травма, она не позволяет ему играть в полную. Он выходит на все матчи с обезболивающими. Сейчас Даку, скорее всего, будет вызван в сборную. Мы попытаемся уговорить их не задействовать его, а дать возможность ему восстановиться", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
Мирлинд Даку в текущем сезоне принял участие в 6 матчах чемпионата России, в которых албанский нападающий отметился 5 забитыми голами и 3 результативными передачами.
Сборную Албании в ближайшую паузу на международные матчи ожидают две встречи в рамках Лиги Наций УЕФА: 7 сентября на выезде состоится игра против сборной Украины, а 10 сентября дома состоится игра против сборной Грузии.
Рахимов: попытаемся уговорить сборную Албании не задействовать Даку в ближайших матчах
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов сообщил о намерении обратиться к сборной Албании отказаться от вызова форварда казанцев Мирлинда Даку.
Фото: Global Look Press