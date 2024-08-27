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Рахимов: попытаемся уговорить сборную Албании не задействовать Даку в ближайших матчах

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов сообщил о намерении обратиться к сборной Албании отказаться от вызова форварда казанцев Мирлинда Даку.
Фото: Global Look Press
"У Даку есть не очень приятная травма, она не позволяет ему играть в полную. Он выходит на все матчи с обезболивающими. Сейчас Даку, скорее всего, будет вызван в сборную. Мы попытаемся уговорить их не задействовать его, а дать возможность ему восстановиться", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

Мирлинд Даку в текущем сезоне принял участие в 6 матчах чемпионата России, в которых албанский нападающий отметился 5 забитыми голами и 3 результативными передачами.

Сборную Албании в ближайшую паузу на международные матчи ожидают две встречи в рамках Лиги Наций УЕФА: 7 сентября на выезде состоится игра против сборной Украины, а 10 сентября дома состоится игра против сборной Грузии.

Рашид Рахимов Мирлинд Даку Сборная Албании Рубин Лига Наций
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