"Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между "Спартаком" и "Локомотивом". Важнее было то, что я уже работал со Станковичем и то, что "Спартак" - великий клуб. Факторов было много. Финансовый - не главный", - цитирует Маркиньоса "СЭ".
Маркиньос перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" этим летом за 5 миллионов евро, подписав контракт с красно-белыми до лета 2027 года. Бразильский защитник провел за российский клуб во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 6-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков.
Маркиньос объяснил, почему выбрал "Спартак", а не "Локомотив"
Фото: ФК "Спартак"