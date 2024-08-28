"Акрон" провёл очень хорошую игру, а "Зенит" опять сыграл посредственно. Семак сидел, за голову хватался, ему пришлось выпускать после перерыва лидеров: Педро, Сантоса, Клаудиньо. Правда, в роли нападающего действовал Ерохин: видимо, Сергеев приболел, да ещё Мостовой травму получил в первом тайме. Нужно, конечно, усиливать команду, сейчас нельзя сказать, что "Зенит" на голову всех сильнее", - цитирует Бубнова Sportbox.
Вчера, 27-го августа, петербургский "Зенит" уступил тольяттинскому "Акрону" на выезде в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (4:5 - пен.). Забитыми мячами отличились: Васильев и Тимошенко. Петербургский клуб вчера объявил о переходе аргентинского нападающего Лусиано Гонду из "Аргентинос Хуниорс", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Пари НН", который занимает 10-е место в турнирной таблице с 6-ю набранными очками.
Бубнов: нужно усиливать команду - сейчас нельзя сказать, что "Зенит" на голову всех сильнее
Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о петербургском "Зените".
Фото: РПЛ