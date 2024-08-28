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Отец Севикяна опроверг информацию о вылете футболиста в Россию для перехода в "Локомотив"

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Мартирос Севикян, отец полузащитника "Ференцвароша" Эдгара Севикяна, высказался о возможном переходе игрока в "Локомотив".
Фото: GETTY IMAGES
"5 минут назад Эдгар был на тренировке "Ференцвароша". И завтра тренировка, и послезавтра, и так каждый день", - цитирует Севикяна "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник венгерского "Ференцвароша" Эдгар Севикян в ближайшее время может перейти в московский "Локомотив" на правах аренды с опцией необязательного выкупа.

В прошлом сезоне Севикян провел за венгерский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Эдгар Севикян Ференцварош Локомотив
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