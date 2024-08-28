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Жирков не считает, что отсутствие Глушенкова влияет на результаты "Зенита"

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Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о результатах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Играют вничью, но все настроены на победу. В принципе, как я до этого и говорил, они могут проиграть только сами себе и потерять очки. Это и происходит. Влияет ли потеря Глушенкова? Состав у них там полностью укомплектован, так что потеря нескольких игроков не должна сказываться", - цитирует Жиркова "СЭ".

Вчера, 27-го августа, петербургский "Зенит" проиграл на выезде тольяттинскому "Акрону" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (4:5 - пен.). Это поражение стало первым для петербуржцев в текущем сезоне во всех турнирах.

Напомним, что лучший бомбардир сине-бело-голубых Максим Глушенков получил травму руки в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (1:1). После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 очков.

В 6-м туре чемпионата России петербургский "Зенит" сыграл вничью на своем поле с московским "Спартаком" (0:0). В следующем туре петербуржцы сыграют с "Пари НН".

Юрий Жирков Зенит Максим Глушенков
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