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Билялетдинов - о результатах "Зенита": видимо, у футболистов не хватает эмоциональной свежести

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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о последних результатах "Зенита" в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается "Зенита", причина их результатов не функциональная, они не могут резко сдуться. Видимо, у футболистов не хватает эмоциональной свежести, как в стартовом отрезке. Все испарилось, а обратно эту свежесть не получается обрести", - сказал Билялетдинов.

По итогам 6-го тура "Зенит" потерял лидерство в турнирной таблице, уступив первое место московскому "Локомотиву". В последних играх чемпионата сине-бело-голубые сыграли вничью с московским "Спартаком" (0:0) и "Химками" (1:1), до этого команда Сергея Семака шла на серии из четырех побед подряд в РПЛ. В активе петербуржцев 14 очков, "железнодорожники имеют на один балл больше, третью и четвертую позиции занимают "Краснодар" и "Динамо", набрав по 12 очков. В седьмом туре "Зенит" сыграет на выезде с "Пари НН", "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар".

Источник: Metaratings

Ринат Билялетдинов Зенит
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