Как сообщает источник, в скором времени чилийский опорник может перейти в другой клуб. ЦСКА подыскивает футболисту варианты с арендным соглашением.
В московском клубе Мендес выступает с 2022 года. За это время он успел провести 71 матч, забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА отдаст Мендеса в аренду
Московский ЦСКА ищет варианты для Виктора Мендеса, чтобы отдать игрока в аренду.
Фото: ПФК ЦСКА