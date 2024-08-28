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Источник: ЦСКА отдаст Мендеса в аренду

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Московский ЦСКА ищет варианты для Виктора Мендеса, чтобы отдать игрока в аренду.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, в скором времени чилийский опорник может перейти в другой клуб. ЦСКА подыскивает футболисту варианты с арендным соглашением.

В московском клубе Мендес выступает с 2022 года. За это время он успел провести 71 матч, забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4,5 млн евро.

Источник: Metaratings

ЦСКА Виктор Мендес Российские трансферы
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