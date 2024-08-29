"Каждый мечтает играть на высоком уровне. У нас в команде отличные футболисты, которые могут перейти в топ-клубы на примере Сафонова. Я считаю, что Сперцян и Кордоба — игроки для лучших клубов Европы, они смогут играть в грандах АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов", - цитирует Олусегуна "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 10 матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
На счету Джона Кордобы 5 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России - форвард записал на свой счет одну голевую передачу. Рыночная стоимость 31-летнего колумбийца, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро, соглашение игрока с южанами рассчитано до конца текущего сезона.
Олусегун: Сперцян и Кордоба - игроки для лучших клубов Европы, они смогут играть в грандах
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался об Эдуарде Сперцяне и Джоне Кордобе.
Фото: "Чемпионат"