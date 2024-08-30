"Задача в "Химках"? Играть как можно успешнее. У нас хороший состав, 100% можем оказаться в первой половине таблицы", - цитирует Капленко "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник Кирилл Капленко перешел в подмосковные "Химки" из калининградской "Балтики" этим летом, ранее белорус выступал за "Оренбург". После 6-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков. Завтра, 31-го августа, подмосковный клуб примет на своем поле московский ЦСКА в 7-м туре чемпионата России.
Капленко: у "Химок" хороший состав, мы точно можем оказаться в первой половине турнирной таблице
Полузащитник "Химок" Кирилл Капленко высказался о задачах команды на сезон.
Фото: ФК "Химки"