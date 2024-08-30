"Зенит" в лице Соболева получает хорошую вариативность. Когда он в хорошей форме, он сильнее Кассьерры, потому что дает больше объема, выигрывает больше единоборств и так далее. Думаю, "Зенит" с Соболевым получает больше возможностей по укреплению позиции правого защитника. По игре со "Спартаком" мы увидели, что она является проблемной", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" договорились о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева в стан сине-бело-голубых 30 августа. Сообщается, что контракт между игроком и футболистом заключён по схеме "3+1".
Матео Кассьерра выступает за "Зенит" с 1 июля 2022 года. В прошлом сезоне колумбийский форвард в составе петербургского клуба принял участие в 38 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 8 голевых передач. В свою очередь, Соболев в сезоне-2023/24 сыграл за "Спартак" в 34 матчах, в которых поразил ворота соперников 10 раз и отметился 9 результативными передачи.
Черданцев - о переходе Соболева: в хорошей форме он сильнее Кассьерры
Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев оценил трансфер нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: Дмитрий Челяпин / "Матч ТВ"