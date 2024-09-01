- Койта надо ещё немного адаптироваться, прошло мало времени с его перехода в ЦСКА. Он очень интересный футболист, много забивал в "Зальцбурге". Мне кажется, его рано или поздно прорвёт - он будет приносить пользу. Если говорить о его сильных сторонах, то я бы выделил жёсткость. Если он ставит корпус, можно прилично от него отлететь. Физически он очень сильный и хорошо играет в одно касание. И как человек он хороший - позитивный и смешной, - передаёт слова Кругового "Чемпионат".
24-летний малийский форвард Секу Койта перешёл в московский ЦСКА в июле 2024 года из австрийского "РБ Зальцбург" на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист принял участие во всех 10 матчах красно-синих во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
В прошедшем сезоне на счету Койта 24 матча за "Зальцбург" во всех турнирах, 8 забитых мячей и 1 результативный пас.
Защитник ЦСКА Круговой: Секу Койта рано или поздно прорвёт
Левый защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал ситуацию с новичком команды - малийским нападающий Секу Койта.
Фото: ПФК ЦСКА