- Тяжёлая победа. Наверное, заслуженная. Потому что достаточно хорошо играли, это командная работа. Думаю, что заслужили эту победу. Плохо, что была красная карточка, но ничего. Будем бороться дальше. Извинился ли Зобнин в раздевалке? Сказал спасибо (смеётся), - передаёт слова Хлусевича "Чемпионат".
Матч 7 тура РПЛ между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" завершился победой столичного клуба со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил с пенальти за попадания мяча в руку аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. К этому моменту красно-белые играли в меньшинстве после удаления с поля получившего вторую жёлтую карточку капитана команды хавбека Романа Зобнина на 62-й минуте.
Хлусевич рассказал о послематчевой реакции удалённого Зобнина на победу "Спартака" над "Рубином"
Фланговый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" (1:0) с удалением полузащитника РОмана Зобнина в рамках 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"