- Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней. Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду, - передают слова руководителя "Зенита" "РИА Новости".
Напомним, Соболев официально стал игроком сине-бело-голубых в конце августа, подписав контракт сроком на три года. В соглашении также есть опция продления трудового договора на один сезон.
До перехода в клуб с берегов Невы Соболев выступал за "Спартак". В июле форвард был отстранен от работы с основным составом красно-белых из-за желания игрока перейти в "Зенит". Трансфер футболиста из "Спартака" обошелся петербургскому клубу в 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Соболев один раз выходил на поле - в первом туре РПЛ против "Оренбурга", тогда "Спартак" уступил на выезде со счетом 0:2.
В "Зените" сообщили, когда Соболев начнет тренироваться с командой
Александр Медведев, председатель правления "Зенита", рассказал, когда новичок команды Александр Соболев начнет тренироваться с командой.
Фото: ФК "Зенит"