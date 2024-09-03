"Многие этот переход списывают на то, чтобы немного ослабить "Спартак". Наверное, и этот фактор тоже есть. Потому что когда в одно и то же время ведется разговор о возможном приобретении "Зенитом" Соболева или форварда "Краснодара" Кордобы, это немного ослабляет команды, которые создаются не за один день", - цитирует Ловчева "РИА Новости".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" 30 августа. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 27-летнего центрального нападающего московского "Спартака" составила 10 млн евро. В составе красно-белых форвард сыграл 140 матчей, в которых ему удалось в общей сложности забить 58 голов и отдать 32 результативные передачи. В сезоне-2021/22 Соболев вместе со "Спартаком" стал обладателем Кубка России.
Ловчев: переход Соболева в "Зенит" ослабил "Спартак"
Бывший игрок сборной Советского Союза Евгений Ловчев оценил, как переход нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит" скажется на московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"