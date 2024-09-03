"По моей информации, "Динамо" ищет вингера. Наверное, на этом все", - рассказал Маньяков на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
На данный момент "Динамо" занимает 6 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 набранными очками.
В следующем туре бело-голубые сыграют против грозненского "Ахмата" на домашнем поле. Встреча состоится 15 сентября и начнется в 14:15 по московскому времени.
Маньяков рассказал о том, какие усиления планирует "Динамо" в летнее трансферное окно
Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков поделился информацией о том, какую позицию хочет усилить московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"