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Маньяков рассказал о том, какие усиления планирует "Динамо" в летнее трансферное окно

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Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков поделился информацией о том, какую позицию хочет усилить московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"По моей информации, "Динамо" ищет вингера. Наверное, на этом все", - рассказал Маньяков на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

На данный момент "Динамо" занимает 6 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 набранными очками.

В следующем туре бело-голубые сыграют против грозненского "Ахмата" на домашнем поле. Встреча состоится 15 сентября и начнется в 14:15 по московскому времени.

Динамо Александр Маньяков Российские трансферы
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