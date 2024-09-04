"Как можно с Дасой, Бальбуэной и Макаровым бороться за титулы!? Макаров это вообще какой-то ужас, а Дасу вообще нужно выгнать из команды немедленно. В "Динамо" Личка ничего не выиграет" – сказал Гурцкая в новом видео на YouTube канале "Это Футбол, брат".
В текущем сезоне "Динамо" набрало 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последних 4-х матчах чемпионата России "Динамо" одержало лишь победу - над самарскими "Крылья Советов" (1:0). Следующий матч чемпионата москвичи проведут дома против грозненского "Ахмата", который 3-го сентября объявил о назначении нового главного тренера Сергея Ташуева.
Напомним, что этим летом бело-голубые совершили всего лишь два трансфера: подписали на правах свободного агента голкипера Андрея Лунева, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский "Карабах", и приобрели форварда Мехди Маухуба.
Агент Гурцкая: как можно с Дасой, Бальбуэной и Макаровым бороться за титулы?
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением насчет игры "Динамо" в текущем сезоне.
Скриншот: YouTube - канал "Это Футбол, брат"