"Говорил с Карасёвым после игры? Я спросил, почему одинаковые моменты трактуются по-разному. Допустим, на Чумиче в первом тайме — он убегает, его цепляют, но не свистят. А в конце игры Барко просто лёг — и свистнули. Это не претензия, я просто спросил. Удовлетворён ли был ответом? Конечно. Он говорит, что надо сесть и посмотреть", - цитирует Иванова "РБ Спорт".
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином", единственным забитым мячом отметился Барко, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 74-й минуте встречи. На 62-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками в своем активе. Казанский клуб занимает 8-е место и имеет в своем активе 10 очков.
Полузащитник "Рубина" Иванов рассказал о разговоре с арбитром Карасевым после матча со "Спартаком"
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов рассказал о беседе с Сергеем Карасевым после матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"