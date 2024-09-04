"Я не думаю, что сейчас "Локомотив" захочет его вернуть. Хотя последняя игра с "Краснодаром" показала, что есть проблемы. На одном Батракове сезон не вытащишь. Центральная зона под нападающими, конечно, требует усиления. У "Локомотива" просто нет другого футболиста, кроме Батракова. Допустим, что если он не в форме или травмирован, кто будет играть?" - сказал Сенников.
В конце прошлого сезона у Антона Миранчука закончился контракт с "железнодорожниками", игрок не стал соглашаться на условия нового предложения и ушел на рынок свободных агентов, где находится до сих пор. Напомним, трансферное окно в России закрывается 5 сентября. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро. Всего за красно-зеленых Антон провел 217 матчей и отметился 51 забитым мячом. В составе московского клуба Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и один раз становился обладателем Суперкубка.
Источник: "РБ Спорт"
Сенников: не думаю, что "Локомотив" захочет вернуть Миранчука
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о продолжении карьеры бывшего полузащитника "железнодорожников" Антона Миранчука.
Фото: РИА Новости