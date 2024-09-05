- "Спартак" сейчас возглавляет Станкович, во время своей футбольной карьеры он был одним из моих кумиров. Сейчас видно, что Деян - фантастический тренер, здорово работает! Он свой дух передаёт игрокам, и ребята идут вперёд благодаря его духу. Пока рано говорить о чемпионских амбициях, но "Спартак" всегда борется за чемпионство. Тем более после такого старта в РПЛ команда должна быть в чемпионской гонке. Перед началом каждого сезона все знают, что "Спартак" будет в борьбе за чемпионство, - передаёт слова Мовсисяна Metaratings.ru.
45-летний сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в июне 2024 года. После семи стартовых туров Российской премьер-лиги сезона-2024/2025 красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 7 матчах. Отставание московского клуба от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" составляет 3 очка.
В прошедшем сезоне-2023/2024 "Спартак" занял итоговое пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах. Отставание красно-белых от ставшего чемпионом "Зенита" составило 7 очков, от тройки лучших команд чемпионата - 6 очков.
Мовсисян: Станкович здорово работает. После такого старта в РПЛ "Спартак" должен быть в чемпионской гонке
Экс-нападающий "Спартака" Юра Мовсисян оценил начало сезона-2024/2025 для красно-белых под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"