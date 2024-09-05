"Были ли конкретные предложения от "Зенита"? Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом. Если я нахожусь в "Локомотиве", мои мысли только об этой команде. О "Зените" я не думал", - сказал Пиняев.
Пиняев начинал играть футбол в академии "Локомотива", потом перешел в академию "Чертаново", откуда был куплен самарскими "Крыльями Советов", в январе 2023 года Пиняева приобрели "железнодорожники".
В текущем сезоне Сергей провел шесть игр в чемпионате России, в которых оформил по одному голу и ассисту. Также на его счету два матча в Кубке и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро. Контракт Пиняева с "Локомотивом" рассчитан до лета 2028 года.
Источник: "Спорт Экспресс"
Пиняев: были ли предложения от "Зенита"? Если я нахожусь в "Локомотиве", мои мысли только об этой команде
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал, делал ли "Зенит" ему предложение.
Фото: ФК "Локомотив"