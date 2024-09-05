"Это и не новость вовсе, поскольку "Зенит" и "Интернасьонал" уже на протяжении длительного времени находятся в контакте по вопросу выплат за Юри Алберто. Стороны посредством медиации активно пытаются договориться и решить вопрос во внесудебном порядке", - передаёт слова представителя пресс-службы "Зенита" Metaratings.
Ранее стало известно, что бразильский клуб обратился в ФИФА с иском против петербургского клуба. Суть претензий состоит в том, что, согласно заключённому в начале 2022 года соглашению о переходе Юри Алберто в "Зенит", за бразильцами сохранились 10% прав на игрока.
Однако сине-бело-голубые не продали футболиста, а включили в сделку по обмену футболистами с "Коринтиансом" в начале 2023 года. Следовательно, "Интернасьонал" денег не получил.
"Зенит" - по делу о выплатах за Юри Алберто: пытаемся договориться с "Интернасьоналем" во внесудебном порядке
В пресс-службе петербургского "Зенита" прокомментировали новость о том, что бразильский "Интернасьонал" обратился в ФИФА с иском против сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"