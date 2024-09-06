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Мостовой - о матче России и Вьетнама: смешно делать выводы, больше всех устал комментатор Шнякин

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Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился своим мнением о товарищеском матче, в котором российская национальная команда одержала победу над сборной Вьетнама (3:0).
Фото: РФС
"Я говорил, что счёт будет 3:0 — не меньше. В итоге это и случилось. Что тут говорить? Делать выводы по игре с Вьетнамом — это смешно. У меня ощущение, что больше всех устал Шнякин, который комментировал игру. Он назвал Валерия Георгиевича больше 20 раз за трансляцию. Во втором тайме попёр по новой. Это уже становится противно", - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

5 сентября в Ханое состоялась товарищеская игра между сборными России и Вьетнама. Победу одержала российская команда со счётом 3:0. В составе россиян голами отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Ван Тхань Ву.

7 сентября подопечным Валерия Карпина предстоит ещё один товарищеский матч - со сборной Таиланда. Игра также состоится в Ханое и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Сборная России Сборная Вьетнама Александр Мостовой Дмитрий Шнякин
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