"Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно. Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать. Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке — нет. Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития", - приводит слова Пиняева "СЭ".
Первые шаги в футболе Сергей Пиняев сделал в саратовском "Торпедо". В 10 лет переехал в Москву, где занимался в школах "Локомотива" и "Чертаново". В июле 2021 года футболист перешёл в самарские "Крылья Советов", которые выкупили его за 500 тыс. евро. Через 2 года за 2,6 млн евро его купил московский "Локомотив".
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 8 млн евро. 3 сентября игрок и московский клуб продлили срок действия соглашения до конца сезона-2027/28.
Пиняев не хочет подписать контракт с клубом из Европы, а потом сидеть на скамейке
Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев поделился своим мнением о возможном продолжении карьеры в одном из европейских клубов.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"