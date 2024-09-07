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Силкин: Тюкавин переоценил свои возможности, поэтому он сейчас мало забивает

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Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о безголевой серии форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: "Матч ТВ"
В нынешнем сезоне воспитанник московской команды провел семь матчей в РПЛ и отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне чемпионата России Тюкавин 15 раз поразил ворота соперников.

- Тюкавин переоценил свои возможности, поэтому он сейчас мало забивает. С нового сезона соперники к нему относятся по?другому. Сейчас у Тюкавина меньше моментов. В этом сезоне Константину будет сложнее, - передает слова Силкина "РБ Спорт".

22-летний Тюкавин выступает за основной состав "Динамо" с 2020 года. Всего на его счету 137 матчей за бело-голубых и 41 забитый мяч. Контракт игрока с "Динамо" действует до 2028 года, Transfermarkt оценивается рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Сергей Силкин Константин Тюкавин Динамо
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