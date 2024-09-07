По информации источника, одним из вариантов возможного продолжения карьеры Бактиера является клуб из Краснодара". Уточняется, что полузащитник может перейти в стан "быков" в аренду до конца сезона с правом выкупа.
До переезда в Турцию Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов", на родине, в Казахстане полузащитник играл за "Астану" и "Тараз".
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость казахского футболиста составляет 5 миллионов евро, контракт с "Бешикташем" рассчитан до лета 2027 года.
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявлял, что Зайнутдинов сомг бы подойти под игровой стиль бело-голубых. Ранее агент футболиста исключил возможность ухода из турецкого клуба в этом сезоне.
Источник: Transfermarkt
Казахский полузащитник "Бешикташа" может перейти в "Краснодар"
Полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: ФК "Бешикташ"