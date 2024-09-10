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Защитник "Спартака" Хлусевич заявил, что этим летом им интересовались европейские клубы

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Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал об интересе со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Спартак"
— Был еще какой-то интерес из Европы с прошлого года?

— Разговоры и интерес были. Даже этим летом, - цитирует Хлусевича "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что защитником московского "Спартака" Даниилом Хлусевичем интересуются клубы из Португалии и Италии. В прошлом сезоне защитник провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 5-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.

Спартак Даниил Хлусевич
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